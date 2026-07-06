O jogador de futebol amador Miquéias Pereira, de 25 anos, que morreu após um acidente de moto na GO-070, em Goianira, na região metropolitana de Goiânia era um profissional dedicado e sonhador, segundo o time Real Goianira, onde ele atuava.\nEle fazia parte da nossa equipe [...] Futebol era uma paixão dele [...] Era um menino muito dedicado, sonhador e querido por todos nós. Uma perda gigante", afirmou o time.\nEntenda o caso\nO acidente aconteceu na quinta-feira (2) em um desvio de uma obra na entrada da cidade, segundo a secretaria de Saúde de Goianira. Miquéias estava a caminho do trabalho quando caiu da moto que pilotava e bateu a cabeça. Ele foi levado de helicóptero para o Hospital Estadual Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, mas morreu na unidade.\nA secretaria informou que a secretária de Saúde Aldenivia Sabino acompanhou todo o atendimento de Miquéias, desde a chegada das equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros ao local do acidente até a entrada do paciente na Sala Vermelha do Ambulatório Municipal Santos Dangoni e a transferência para o Hugol.