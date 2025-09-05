(Arquivo pessoal / Jânio Augusto / Liga Goiana de Vôlei)\nA jogadora de vôlei Suellem Ariel, de 27 anos, morreu nesta quinta-feira (4) em um acidente na BR-364, em Campo Verde, no Mato Grosso. O veículo em que ela estava, uma carreta carregada com diesel, tombou no km 331 da rodovia.\nDe acordo com informações da concessionária Nova Rota do Oeste ao POPULAR, o acidente ocorreu às 12h41 desta quinta-feira (4). O caminhão ficou atravessado na pista e houve derramamento da carga, classificada como perigosa. A pista no sentido Cuiabá/Rondonópolis foi interditada e só foi totalmente liberada às 5h desta sexta-feira (5).\nNo veículo viajavam duas pessoas. Suellem morreu no local, segundo informações da Nova Rota. O outro ocupante, que era o namorado da jovem, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Jaciara.