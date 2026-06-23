O Governo de Goiás, bancos e shoppings do estado têm horários alterados nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O time volta a campo pela 3ª e última rodada da fase de grupos nesta quarta-feira (24), às 19h, contra a Escócia, no Estádio de Miami. Veja as mudanças abaixo.\nGoverno\nO Governo de Goiás publicou o Decreto nº 10.925, que estabelece regras especiais para o expediente nas repartições públicas estaduais. A medida, assinada pelo governador Daniel Vilela, organiza a liberação dos servidores de forma escalonada, de acordo com o horário de início de cada partida. O cronograma de liberação foi definido da seguinte forma:\nJogos às 14h: Expediente até as 12h.\nJogos às 16h: Expediente até as 13h.\nJogos às 17h: Expediente até as 15h.\nJogos às 18h: Expediente até as 16h.\nJogos às 19h: Expediente até as 17h.