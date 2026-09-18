Corrida de cavalo no Hipódromo da Lagoinha, em Goiânia (Divulgação/Jóquei Clube)\nO Jóquei Clube de Goiás, responsável pelo Hipódromo da Lagoinha, em Goiânia, contesta na Justiça a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), cobrado pela Prefeitura, ao alegar o tombamento do imóvel pelo próprio município, o que pode garantir a isenção. O valor cobrado é de aproximadamente R$ 62 milhões. A entidade sustenta que o imóvel também possuí áreas de preservação permanente (APPs) que deveriam ser retiradas da base de cálculo do imposto.\nEm nota, a Prefeitura de Goiânia informou que a cobrança é relativa aos anos de 2022, 2023, 2024 e 2025. Segundo o Município, o tombamento do imóvel e a existência de áreas ambientalmente protegidas não geram, por si sós, isenção automática do IPTU. O Paço acrescentou que as alegações de divergências nos cálculos e documentos serão respondidas nos autos judiciais (veja a nota completa no final das matéria).