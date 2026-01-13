O Jóquei Clube de Goiás vai realizar a eleição da sua nova diretoria executiva no próximo dia 19, com a disputa entre duas chapas, o que não ocorre desde 2018. A atual diretoria, que tomou posse em 2021, era encabeçada por Percival Rebelo, que nunca chegou a presidir a entidade, dado que faleceu em março do mesmo ano. Ela passou a ser contestada sobre a sua regularidade. Nesse contexto, uma nova chapa, denominada Novo Jóquei, foi formada por outros sócios remidos e terá como candidata a presidente a advogada Nívea Cristina Ribeiro de Paula. A disputa será contra a chapa da situação, que terá como candidato a presidente o médico Fausto Gomes, que assumiu a diretoria com o falecimento de Rebelo.\nA disputa ocorrerá na sede do clube, na Rua 3 do Setor Central, a partir das 8 horas. O mesmo imóvel passa por processo de desapropriação junto à Prefeitura. Em novembro passado, uma decisão da juíza Raquel Rocha Lemos, da 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal, autorizou o município de Goiânia a assumir a posse da sede social no Setor Central, após pedido do Paço Municipal a partir do decreto de desapropriação assinado pelo prefeito Sandro Mabel (UB). A decisão judicial concedeu a posse do imóvel mediante uma indenização calculada em R$ 55,4 milhões, que devem ser depositados em juízo. Essa ação é o ponto mais importante na disputa entre as duas chapas.