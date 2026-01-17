Três dias antes da nova eleição para a diretoria do Jóquei Clube de Goiás, o clube realizou a desocupação compulsória da parte da área da sede social, localizada na Rua 3 do Setor Central, que era utilizada como estacionamento privado desde a década de 2010. A área, que tem entrada entre a Rua 11 e a Avenida Anhanguera, era explorada inicialmente pela Faculdade Padrão, dentro do acordo feito entre o clube e a instituição em 2010, pelo qual o Jóquei dava a posse da sede social para o usufruto da faculdade. Desde essa época, o local, que antes abrigava uma área verde que já teve até mesmo uma fonte de água, passou a ser usado como estacionamento privado, com a renda revertida à instituição.\nPorém, a partir de 2014, passou a haver uma disputa judicial entre a Faculdade Padrão e o Jóquei Clube por descumprimentos no contrato de parceria e, no ano seguinte, foi rompido o acordo financeiro, em que valores eram repassados ao clube para sua manutenção em troca do uso da área. Naquela época, o estacionamento privado passou a ser explorado por alguém desconhecido, ou seja, nem a Faculdade Padrão e nem mesmo o Jóquei Clube reconhecem ter posse do espaço nem mesmo receber os recursos pagos pelos motoristas que lá deixavam seus veículos. O estacionamento era bastante requisitado pela localização, já que ficava em frente à sede da Caixa Econômica Federal.