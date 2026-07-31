Área interna da sede do Jóquei Clube de Goiás, em disputa entre Paço e sócios: projeto arquitetônico é referência ( Wesley Costa )\nO Jóquei Clube de Goiás confirmou que vai recorrer da decisão judicial que validou o decreto de utilidade pública da sua sede, no Centro de Goiânia. Ao jornal O POPULAR, a presidente da entidade, Nívea Cristina Ribeiro de Paula, destacou que a sentença não significa que o processo de desapropriação do imóvel foi finalizado. Nívea também citou que a decisão ocorreu sem instrução. "Vamos levantar todos esses aspectos no recurso que estamos elaborando", afirmou a gestora (leia a íntegra ao final do texto).\nRecentemente, a juíza Jussara Cristina Oliveira Louza, da 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal, negou o pedido do Jóquei para anular o Decreto nº 2.807/2025. Entre outros pontos, Louza destacou que o município possui autonomia administrativa para realizar a desapropriação do imóvel. Assim, a Prefeitura de Goiânia está autorizada a seguir com o processo de transferência da posse.