Após ter autorização suspensa por problemas de gestão, entidade obtém decisão favorável do governo federal para retomar atividades em Goiânia (Mantovani / Agência Times)\nO Jóquei Clube de Goiás voltará a realizar corridas de cavalos no Hipódromo da Lagoinha, em Goiânia, após recuperar sua carta-patente, documento necessário para a realização das disputas de turfe, junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).\nNa última quarta-feira (12), o Mapa publicou no Diário Oficial da União (DOU) uma nova decisão, suspendendo os efeitos da cassação temporariamente, enquanto revisa o caso.\nCorridas de cavalos são suspensas no Hipódromo da Lagoinha\nHipódromo volta a ter corridas de cavalo, em Goiânia\nEm maio deste ano, O POPULAR mostrou que a autorização para as corridas havia sido cassada pelo Mapa, depois que uma vistoria técnica identificou uma série de irregularidades administrativas, fiscais e de gestão. A cassação foi decidida em 26 de março, mas só foi publicada no DOU do dia 15 de maio.