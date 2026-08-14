-Vídeo - Delson e amiga juntos (1.3437739)\nA dentista Renata de Almeida Pedreira e Sousa, de 56 anos, foi indiciada por homicídio qualificado por motivo fútil e lesão corporal qualificada. Segundo a Polícia Civil (PC), ela matou o amigo e jornalista Delson Carlos Henrique de Lima Barros, de 52 anos, após uma discussão causada pelo pedido de desocupação de um apartamento. Ao POPULAR, a PC informou que o caso dependia apenas de um laudo, que já foi enviado ao Ministério Público de Goiás (MP-GO), cabendo agora ao órgão se manifestar sobre a denúncia.\nEm nota, os advogados de defesa Paulo Henrique Maia, Pollyana Luiza de Oliveira Neville e José Maurício Neville de Castro Jr. sustentam que o ocorrido não foi motivado por uma discussão sobre a desocupação do imóvel. Segundo eles, Renata estava em surto psicótico no momento dos fatos, sem plena capacidade de compreender e controlar seus atos, condição que, segundo a defesa, é evidenciada pelas imagens e depoimentos constantes nos autos.