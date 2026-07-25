Jornalista Delson Carlos (Reprodução/Instagram de Delson Carlos)\nO jornalista Delson Carlos foi morto com uma facada durante um desentendimento com duas mulheres em um apartamento no Setor Bueno, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima, a proprietária do imóvel e a companheira dela estavam bebendo no momento do crime. Após o homicídio, uma das suspeitas se trancou no local e isso mobilizou equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope). O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (24).\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa das envolvidas até a última atualização desta reportagem.\nRelatos da síndica e do porteiro do condomínio indicam que Delson morava no apartamento 701, imóvel alugado pela suspeita. Durante o encontro dos três, uma discussão teria começado, momento em que Delson teria esfaqueado o ombro da companheira da proprietária. Em seguida, a proprietária pegou outra faca e atingiu o jornalista no tórax. Ele não resistiu aos ferimentos e o óbito foi confirmado no local por uma equipe do Corpo de Bombeiros. A dinâmica exata do crime ainda está sendo apurada.