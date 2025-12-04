, Lorrany Castro informou que já passou por situações como essa outras vezes e que não sabe o que fazer (Acervo Pessoal/ Lorrany Castro)\nA jornalista goiana Lorrany Castro, de 31 anos, desconfiou que estava recebendo um golpe por meio de um anúncio em uma rede social, reclamou e recebeu ofensas racistas. Segundo a jornalista, o golpista se passava por vendedor de benefícios para pessoa física, utilizando o nome de uma empresa conhecida. Ao POPULAR, Lorrany Castro contou que a conta possuía um nome genérico e seria dificilmente encontrada novamente.\nSegundo Lorrany, o golpista solicitou um pagamento antes de apresentar os benefícios. Após perceber que estava recebendo um golpe, a jornalista reclamou e bloqueou a conta. Outro número entrou em contato e Lorrany foi chamada de 'macaca' e 'filhote de urubu'.