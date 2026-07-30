O jornalista goiano Eduardo Vieira de Lima Meirelles, de 30 anos, morreu após passar mal em um apartamento no Rio de Janeiro. Natural de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, o profissional ganhou destaque nacional como autor da biografia "Lucélia Santos: Coragem Para Lutar". Segundo familiares, a suspeita é de que ele tenha sofrido um infarto.\nEle morreu nesta quarta-feira (29). Eduardo era formado pela Universidade Federal de Brasília (UnB) e acumulava passagens pela assessoria de imprensa do Senado Federal e pelas redações do Poder360 e Revista Fórum. O corpo do jornalista chegou a Luziânia na madrugada desta quinta-feira (30), onde ocorre o velório e o sepultamento.\nEm entrevista a repórter Yanca Cristina, do g1 Goiás, a prima do jornalista, Sol Leles, relatou que Eduardo havia saído para jantar com amigos e começou a se sentir mal ao retornar para o apartamento, durante a madrugada.