O jornalista Hiago Miguel, de 30 anos, morreu na madrugada desta terça-feira (21) devido a complicações de um câncer. Segundo a esposa do profissional, a também jornalista Arielle Montenegro, ele estava internado em um hospital de Goiânia.
Ele teve várias complicações, tentaram reanimar ele por 40 minutos, mas não conseguiram. Ele deu uma hemorragia muito grave em decorrência da quimioterapia. Infelizmente, ele não conseguiu resistir", revelou.
Segundo Arielle, o velório de Hiago Miguel está previsto para a tarde desta terça-feira em Trindade. Já o enterro será na manhã dessa quarta-feira (22).
Hiago Miguel tinha leucemia e, nas redes sociais, compartilhava o tratamento da doença com os seguidores (assista alguns trechos no topo da reportagem). Em um vídeo, ele agradeceu pelo apoio de familiares e amigos e expressou otimismo. "Eu tenho fé que eu vou sair desse processo, e vou sair muito mais forte do que entrei", disse.