O Sindicato dos Jornalistas de Goiás (SindJor) destacou que o jornalista Juscelino Kubitscheck Gomes da Silva deixou um legado de “responsabilidade, compromisso e dedicação ao jornalismo”. A informação consta na nota divulgada pela entidade neste domingo (22), após a confirmação da morte do profissional, em Goiânia, aos 66 anos.\nDe acordo com o sindicato, JK, como era conhecido, foi um profissional respeitado e apoiador das ações sindicais ao longo da carreira. Formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), ele atuou em emissoras como TV Anhanguera, TV Goiânia, Record e Brasil Central, além de ter sido secretário de Comunicação da Prefeitura de Goiânia entre 1992 e 1995, na gestão de Darci Accorsi.\nO velório foi realizado no Parque Memorial de Goiânia. A causa da morte não foi divulgada pela família.