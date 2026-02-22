O jornalista Juscelino Kubitscheck Gomes da Silva morreu neste domingo (22), em Goiânia, aos 66 anos. A causa da morte não foi divulgada pela família. O Sindicato dos Jornalistas de Goiás (SindJor) informou que o velório está marcado para às 13h, no Parque Memorial de Goiânia. O enterro está previsto para às 18h.\nEm nota, o SindJor lamentou a morte do jornalista e afirmou que ele foi um profissional respeitado e apoiador das ações sindicais. “Sua trajetória deixa um legado de responsabilidade, compromisso e dedicação ao jornalismo”.\nMorre Susana Naspolini, jornalista da TV Globo, aos 49 anos\nEmpresário, apresentador e especialista em marketing; veja quem era o jornalista que morreu em Goiânia\nFormado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), JK trabalhou nas TV’s Anhanguera, Goiânia, Record e Brasil Central. Também foi também secretário de comunicação da Prefeitura de Goiânia entre os anos de 1992 e 1995, no Governo de Darci Accorsi. Em nota, a deputada Adriana Accorsi lamentou a morte dele e destacou seu talento e carisma.