Segundo uma colega de profissão, ele 'realizava tudo que se propunha a fazer'. (Reprodução/Instagram Everton Ferrari)\nO jornalista Everton Rodrigues Lourenço, conhecido como Everton Ferrari, de 27 anos, que morreu nesta terça-feira (13), era um profissional exemplar e extremamente sensível, descreveu a Secretaria de Retomada de Goiás. Amigos, conhecidos e colegas de profissão também lamentaram a perda de Everton. Segundo informações, o profissional tinha a doença inflamatória e autoimune Lúpus e estava internado há alguns dias em tratamento de uma pneumonia.\nAo POPULAR, a jornalista Tainá Rocha descreveu o amigo como 'sonhador, corajoso e cheio de vida'. Segundo a colega de profissão, ele 'realizava tudo que se propunha a fazer'.\nEle era extremamente comunicativo, simpático, conseguia fazer amizade e agradar a todos. Dono de um coração gigantesco, sempre enaltecia e apoiava os amigos', destacou Tainá Rocha.