-HOMENAGEM (1.3327567)\nO jornalista Hiago Miguel, de 30 anos, que morreu por complicações de um câncer, foi homenageado pela viúva, a também jornalista Arielle Montenegro. Em uma publicação, Arielle agradeceu pelos momentos que compartilharam e afirmou que Hiago Miguel sempre será seu amor.\nEu te amo mais do que palavras podem expressar. Você sempre será o meu amor, meu companheiro e meu herói. Mesmo na sua partida, você continua a inspirar-me a viver cada dia com mais alegria e gratidão. Seu legado vive em mim, e eu farei o meu melhor para honrar sua memória todos os dias”, escreveu Arielle.\nA viúva ressaltou que, mesmo durante a luta contra a leucemia, Hiago Miguel nunca perdeu sua essência, força e coragem, inspirando a todos ao seu redor. “Seu sorriso iluminava qualquer lugar que você ia, e eu tive a sorte de ter visto esse sorriso todos os dias. Sua alegria era contagiante, e você tinha o dom de fazer com que as pessoas se sentissem especiais”, escreveu.