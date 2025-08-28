A jovem Nicole Maria Ferreira, de 24 anos, absolvida pela Justiça após ser acusada de matar o namorado Adailton Gomes de Abreu com uma agulha de narguilé disse que ainda sofre com a situação e espera encontrar paz um dia. Em vídeos publicados nas redes sociais, ela contou que toma remédios para dormir, mas quando fecha os olhos a cena volta na cabeça dela.\nEu fico apavorada, desesperada e não consigo [dormir]. Tem cinco anos e isso tudo me desenvolveu muito problema psicológico. Eu sofri demais e ainda sofro. Eu acho que nunca vou encontrar paz, mas espero encontrar paz um dia”, afirmou a jovem.\nLegítima defesa\nNa sentença do último dia 22, a juíza Maria Umbelina Zorzetti descreve que Nicole teve uma briga com o então namorado e em legítima defesa, durante agressão física, o feriu no peito esquerdo com uma agulha de narguilé.