Morgana Clemente Ferreira Silva, de 19 anos, estava desaparecida desde domingo (Arquivo pessoal / Flora Alves Ruiz)\nInvestigações apontam que Morgana Clemente Ferreira Silva, de 19 anos, estava sozinha com o suspeito no local do crime. Segundo o delegado Gustavo Cabral, a perícia e o laudo cadavérico confirmaram que a jovem foi vítima de um golpe de faca na barriga.\nPor não ter o nome divulgado pela polícia, a reportagem não conseguiu localizar a defesa do suspeito.\nA Polícia Civil (PC) informou que o suspeito de matar Morgana segue em prisão preventiva.\nSegundo a polícia, mesmo com o relato da perícia e o laudo cadavérico, o suspeito nega ter matado Morgana. “Ao ser interrogado, o autor confessou que esteve com a vítima no local durante a manhã, tomaram banho e conversaram, alegando ter saído dali a deixando sozinha, pois ela queria permanecer só”, explica o delegado.