Uma jovem de 24 anos acusada de matar o namorado, de 24, com uma agulha de narguilé, em 19 de setembro de 2020, foi absolvida pela Justiça. Nicole Maria Ferreira, que na época tinha 19 anos, chegou a ser indiciada e denunciada por homicídio de Adailton Gomes. O crime ocorreu no bairro Village Garavelo, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. A defesa da família da vítima, a advogada Letícia Barbosa, informou ao POPULAR que deve recorrer da sentença.\nInformamos que não concordamos com a decisão e que, se for do interesse da família, serão adotadas as medidas cabíveis, inclusive com a interposição de recurso, para que o caso seja reexaminado pelas instâncias superiores", frisou a advogada.\nA sentença, do último dia 22, assinada pela juíza Maria Umbelina Zorzetti, descreve que Nicole teve uma briga com o então namorado e em legítima defesa, durante agressão física, o feriu no peito esquerdo com uma agulha de narguilé.