Bruno foi aprovado em ampla concorrência (Reprodução / Instagram Bruno Batista e Reprodução / TV Anhanguera)\nAos 18 anos, Bruno Batista Alves transformou anos de dedicação em conquista: o jovem, diagnosticado com autismo na infância, foi aprovado em Medicina na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA), em Anápolis. A aprovação, obtida em ampla concorrência, marca o início de uma nova etapa após uma jornada escolar repleta de desafios, acompanhada de perto pela família e por instituições de apoio.\nBruno estudou o ensino médio em Anápolis, e conta que sua rotina de preparação era intensa. Ele se organizava entre videoaulas e exercícios, estudando de segunda a sábado. Mesmo assim, admite que não tinha certeza de que o resultado viria tão cedo.\nEu achei muito bom, porque eu pensava que eu não seria aprovado esse ano” , comentou empolgado.