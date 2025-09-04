Brunna Lorrayne, morta após ser baleada em festa de som automotivo (Reprodução/TV Anhanguera)\nA jovem Bruna Lorrayne Afonso Campos, de 22 anos, baleada em uma festa de som automotivo, morreu no Hospital Santa Luzia nessa quarta-feira (3). A informação foi confirmada à reportagem por uma prima da vítima, Suzy Rocha. O evento, que aconteceu em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF), deixou outras seis pessoas feridas.\nSegundo Suzy, o tiro acertou a barriga de Lorrayne, sendo que ela precisou fazer mais de quatro cirurgias. A jovem ficou quase dois meses internada. O velório e o enterro estão marcados para a manhã desta quinta-feira (4).\nPor não terem os nomes divulgados, O POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde das outras vítimas até a última atualização desta reportagem.\nVeja mais fotos de Brunna na reportagem da TV Anhanguera: Morre jovem de 22 anos baleada em um tiroteio em Luziânia