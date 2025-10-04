-VÍDEO (1.3320434)\nUm jovem, de 23 anos, se emocionou no último corte de cabelo com o barbeiro que o atende há 8 anos e que decidiu deixar Jataí, no sudoeste de Goiás. O vídeo publicado na rede social de Igor Palhares repercutiu na rede social ao demonstrar a emoção dele em gratidão ao trabalho prestado pelo barbeiro Mateus Ribeiro. O vídeo rendeu vários relatos dos seguidores nas redes sociais (veja vídeo acima).\nO vídeo publicado por Igor em 2 de agosto mostrou o momento em que ele iria cortar o cabelo com o profissional.\nIgor inicia o vídeo mostrando que saiu de casa já emocionado contando que ele sabia que era a última vez que cortaria o cabelo com Mateus. “Despedida do meu barbeiro há quase 10 anos”, escreveu Igor na publicação.\nÚltimo corte, último dia, meio luto, né Mateus?”, perguntou Igor ao barbeiro.