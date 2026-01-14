Cristian Echeverri, de 20 anos, estava no Brasil há seis meses (Reprodução / Redes sociais)\nO jovem colombiano Cristian Echeverri, de 20 anos, que morreu após saltar de uma cachoeira em Aragoiânia, na região metropolitana de Goiânia, era lembrado pelos amigos como uma pessoa reservada à primeira vista, mas afetuosa e sempre disposta a ajudar quem estava por perto.\nNatural de Medellín, na Colômbia, Cristian estava no Brasil havia cerca de seis meses. Ele morava em Goiânia com outros jovens colombianos e havia deixado o país de origem em busca de uma vida melhor. Mesmo longe, mantinha contato frequente com a família.\nEle era mais fechado com quem não conhecia, mas com a gente era muito brincalhão. Eu ajudava ele a falar português, ensinava as palavras certas e traduzia quando alguém não entendia”, contou a amiga Gabriella Lopes, em entrevista ao O POPULAR.