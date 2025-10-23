-Igor Thomae Rodrigues suspeito de intoxicação por metanol (1.3327464)\nUm jovem de 27 anos, com suspeita de intoxicação por metanol, disse que perdeu a visão após tomar um uísque. Igor Thomae Rodrigues é morador de Água Boa, a 736 km de Cuiabá, no Mato Grosso. Ele está internado em um hospital particular de Goiânia. Da unidade, o paciente gravou um vídeo e pediu orações (veja vídeo acima). Em entrevista para a TV Anhanguera, ele contou como foram os primeiros sintomas.\nEu acordei vomitando. Estava tudo claro demais e eu não consegui ver mais ou menos. Vômitos... dor na barriga até que evoluiu para um nível de falta de ar. Eu não sinto meu tórax. Eu não sinto minhas costas. E eu não enxergo nada, absolutamente nada", contou Rodrigues.\nAo g1 Mato Grosso, o jovem disse que tinha chegado de viagem a trabalho no último dia 14. Passou em um mercado da cidade e comprou uma garrafa de uísque. Ele acrescentou que ingeriu a bebida com uma amiga, que não apresentou qualquer sintoma.