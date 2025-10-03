Jovem de 25 anos com suspeita de intoxicação por metanol em Itapaci, no centro goiano, está entubada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), informou o secretário de Saúde de Goiás (SES-GO), Rasível dos Reis.\nSegundo o titular da pasta, a paciente, internada no Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano, em Uruaçu, apresenta quadros graves de acidose metabólica - alto acúmulo de ácido que causa diminuição no pH do sangue - e insuficiência renal aguda, necessitando, inclusive, de hemodiálise (assista abaixo).\n- primeiro_caso_metanol_goiá (1.3320079)\nConforme o secretário, a mulher ingeriu bebida alcoólica em uma cachoeira em Guarinos, também na região central do estado, na companhia do pai e do irmão. De acordo com Rasível, a mulher, que possui quadro de obesidade mórbida, seguiu bebendo sozinha em casa. Não há confirmação sobre qual bebida ela ingeriu.