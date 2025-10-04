A jovem de 25 anos que está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano, em Uruaçu, com suspeita de intoxicação por metanol, sentiu fortes dores na barriga, no peito e nas costas, segundo a mãe dela. Em entrevista à TV Anhanguera, Vanilda Pereira relatou que se sente angustiada com o estado da filha.\nEla sentia dor no pé da barriga, nas costas e debaixo do peito. Eu levei ela para o postinho de saúde, trouxe de volta [para casa], nós comunicamos eles [pessoal do posto de saúde] que ela tinha piorado. Ela chegou em casa, começou a vomitar o remédio que aplicaram nela. Estou angustiada, pressentindo que isso não é bom”, disse.\nO POPULAR entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) neste sábado (4) às 11h30 para solicitar um boletim médico atualizado sobre o estado de saúde da jovem, mas a secretaria informou que ainda não teve acesso ao boletim de hoje.