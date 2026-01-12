-salto_cachoeira_colombia.mp4 (1.3360175)\nUm jovem da Colômbia morreu após saltar de uma cachoeira em Aragoiânia, na região metropolitana da capital. A identidade da vítima ainda não foi oficialmente divulgada pelos órgãos de segurança, mas amigos que presenciaram a cena confirmaram o óbito. De acordo com os colegas, o colombiano havia almoçado e logo em seguida pulado na cachoeira. Uma gravação mostra o segundo salto do jovem. Segundo testemunhas, o acidente aconteceu após o terceiro pulo.\nAo POPULAR, o Corpo de Bombeiros (CBM-GO) informou que não foram acionados. Segundo a Polícia Técnico-Científica (PTC), a vítima ainda não foi identificada, pois estão aguardando a ficha de identificação da Polícia Federal (PF) para fazer o confronto. A causa da morte foi asfixia por afogamento, informou a polícia.