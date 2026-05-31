A jovem Kaline Francisca da Conceição, de 18 anos, que morreu após um acidente de moto na GO-070, em Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia, é lembrada por amigos e conhecidos como uma pessoa querida, educada e prestativa.\nUm amor de pessoa! Foi uma perda muito grande, nós da região estamos todos muito triste com essa fatalidade”, lamentou a amiga Lorrana Guedes ao POPULAR.\nO acidente aconteceu na quinta-feira (28). Segundo o Corpo de Bombeiros, Kaline não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada ainda no local. Informações sobre o velório e o sepultamento não foram divulgadas.\nJovem de 18 anos morre após acidente de moto na GO-070\nJovem é atropelada e morre após visitar a mãe para entregar presentes de Dia das Mães, diz família\nJovem morre em acidente após perder a direção de moto em Goiânia