Um jovem de 19 anos, identificado por familiares e amigos como Kleber Lucas, morreu após um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão na zona rural de Taquaral de Goiás, na GO-154. A ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta quarta-feira (30).\nSegundo a corporação ao jornal O POPULAR, o acidente aconteceu em um trecho da rodovia mais próximo de Taquaral de Goiás. Quando os bombeiros chegaram ao local, o jovem, que conduzia a moto, estava caído junto ao veículo e já não apresentava sinais vitais. Ele sofreu politraumatismos.\nO motorista do caminhão teve apenas um pequeno ferimento na perna esquerda, mas recusou atendimento médico. O corpo do jovem foi velado nesta quinta-feira (1º), em Rubiataba.\nEx-rainha de festa de peão morre em acidente na GO-426, e filha de 1 ano sobrevive