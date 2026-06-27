Uma jovem de 22 anos foi esfaqueada seis vezes pelo ex-companheiro na frente dos dois filhos pequenos, na sexta-feira (26), em Posselândia, distrito de Guapó, na Região Metropolitana de Goiânia. O suspeito foi preso em flagrante cerca de duas horas após o crime e deve responder por tentativa de feminicídio, de acordo com informações da Polícia Civil de Goiás (PCGO).\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, O POPULAR não localizou sua defesa.\nA vítima foi socorrida inicialmente no ambulatório de Guapó e, em seguida, transferida para o Hospital Estadual de Trindade (Hetrin). Segundo a PMGO, durante o encaminhamento ao hospital, familiares da vítima tentaram agredir o suspeito, causando uma lesão. Um dos envolvidos foi identificado e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.