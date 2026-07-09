Aghda Gleicy Mendes Viana morreu aos 24 anos após um quadro de pneumonia (Reprodução/Instagram de Aghda Viana)\nUma jovem, identificada como Aghda Gleicy Mendes Viana, de 24 anos, morreu após complicações decorrentes de uma pneumonia, nesta quarta-feira (8), em Anápolis, no centro goiano. Conforme o Serviço de Verificação de Óbitos (SVO), a causa da morte dela foi sepse e pneumonia atípica. Ainda segundo o órgão, foram coletados materiais para exames complementares.\nAo POPULAR, a amiga Maria Alice Fernandes, que contou ter acompanhado a jovem durante a internação, relatou que Aghda foi diagnosticada com pneumonia bacteriana e que, durante o tratamento, "um dos pulmões necrosou".\nInformações sobre o velório e o sepultamento da jovem não foram divulgadas pela família.\nSegundo uma amiga, Aghda foi diagnosticada com pneumonia bacteriana (Reprodução/Instagram de Aghda Viana)