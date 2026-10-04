Um jovem de 27 anos morreu após o carro que dirigia bater contra um animal na GO-164, no município de Firminópolis, na região oeste de Goiás. O acidente aconteceu na manhã deste sábado (3), na altura do km 380, de acordo com o Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv).\nA vítima foi identificada como Matheus Gonçalves da Silva. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), o jovem chegou a receber atendimento inicial no município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no momento em que era embarcado no helicóptero da corporação para ser transferido.\nA Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) informou que o caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Firminópolis. Os policiais aguardam a conclusão dos laudos periciais para finalizar a apuração das circunstâncias da colisão.