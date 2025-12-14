O jovem Kauan, de 22 anos, identificado nas redes sociais como 'Kurt Schwarz', morreu em combate na Guerra da Ucrânia. O goiano, que se juntou às fileiras de combatentes estrangeiros, em julho deste ano morava na cidade de Anápolis, na região central do estado.\nEm uma rede social, familiares e amigos lamentaram a morte de Kauan. Ao POPULAR, um ex-colega de trabalho contou que o jovem tinha o sonho de representar a Ucrânia. Segundo ele, Kauan trabalhou numa fábrica de ração e juntou dinheiro para ir para o país que está em conflito com a Rússia, mas levou um 'golpe'.\nEle era determinado e amava armas. Ele sempre foi muito acelerado, gostava de jogar paint-ball', enfatizou o ex-colega.\nApós o golpe, Kauan começou a trabalhar em um restaurante de comida oriental, 'conseguiu se reerguer e realizar o sonho dele', destacou o conhecido.