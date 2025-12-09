-VÍDEO (1.3347640)\nUm jovem, de 22 anos, desapareceu ao tomar banho no Rio Claro, na zona rural de Jataí, no sudoeste do estado. Rafael Campos Santana trabalhava em uma chácara próxima ao rio quando resolveu entrar na água com um colega. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele ainda não foi localizado.\nO desaparecimento do jovem aconteceu na segunda-feira (8), próximo à ponte do Anel Viário, na BR-060. Conforme relatado aos militares, quando os dois colegas tomavam banho de rio, Rafael sumiu na água e não voltou para a superfície por um período de dez a 15 minutos. O colega que estava na companhia dele ficou procurando na região, mas não o encontrou.\nFamília busca por homem desaparecido em Inhumas\nTécnica de enfermagem que desapareceu em Rio Verde é encontrada em mata no Paraná\nAdolescente desaparece após sair de casa para vender doces, em Goiânia