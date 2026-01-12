O jovem Mateus Santos, de 22 anos, morador de Rio Verde, no sudoeste goiano, está desaparecido desde o dia 30 de novembro de 2025, após informar à família que estava na Rússia para lutando na guerra contra a Ucrânia.\nO caso foi registrado na delegacia, porém, a Polícia Civil disse que, pelo desaparecimento ter ocorrido fora do Brasil, não poderá seguir com a investigação. Ao POPULAR, o Gabinete de Assuntos Internacionais informou à reportagem que ainda não foi contatado pela família. A reportagem enviou um pedido de nota ao Ministério das Relações Exteriores, mas ainda não teve retorno.\nAo POPULAR, a mãe do jovem, Sandra Maria da Silva Santos, relatou que o filho informou à família, em agosto de 2025, que viajaria para Brasília para visitar uma colega.\nDias depois, Mateus voltou a fazer contato, dessa vez por chamada de vídeo, vestindo farda militar. Segundo a mãe, foi nesse momento que ele revelou a verdadeira situação.