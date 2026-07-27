O jovem identificado como Moisés Natal Souza, de 21 anos, está desaparecido desde o dia 18 de julho, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, segundo a família. A TV Anhanguera apurou que o rapaz é natural do Maranhão e se mudou para Goiás em dezembro do ano passado em busca de oportunidades de trabalho.\nDe acordo com a irmã de Moisés, Gleiciane da Silva Souza, que mora em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal, vizinhos disseram ter visto uma movimentação suspeita na casa onde o jovem morava na madrugada do desaparecimento.\nOs vizinhos relataram que, na madrugada de sábado, viram uns homens de moto batendo no portão, na porta dele, e um carro. Só que o menino que viu disse que não se importou muito porque achou que era conhecido dele. Teve um relato de uns tiros na rua e que ele também estava se envolvendo com uma mulher, e que esse tiro foi em direção dessa mulher”, afirmou a irmã em entrevista à TV Anhanguera.