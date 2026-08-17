Wederson Dias mora em Goiás está respondendo pelos crimes que teriam sido cometidos pelo irmão, Welson Moreira, no DF (Reprodução/TV Anhanguera e Arquivo pessoal / Wederson Dias)\nO jovem Wederson Dias, morador de São João d'Aliança, na região Nordeste de Goiás, disse que já foi condenado duas vezes por crimes cometidos pelo irmão no Distrito Federal. Welson Moreira Dias tem usado o nome de Wederson quando é preso, segundo relato do jovem ao POPULAR. Além de estar desempregado, o jovem afirmou que tem medo de ser detido injustamente: "Não estou conseguindo comer. Não durmo”.\nA Polícia Civil do DF informou que realizou uma prisão em flagrante na última quinta-feira (13) por furto de cabos de transmissão, em Paranoá (DF), e que não conseguiu confirmar a identidade do suspeito ao consultar os bancos de dados locais. Conforme a corporação, o fato impossibilitou a confirmação da identidade e a qualificação do suspeito. Por isso, o órgão destacou que solicitou uma perícia e aguarda o resultado para a qualificação (leia a nota completa ao final do texto).