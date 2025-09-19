Jovem desaparece após sair sozinho à noite em Goiânia (Acervo pessoal/Viviany Moreira)\nAdrian Emanuel Moreira das Neves, de 19 anos, está desparecido desde a noite do dia 12 de setembro, e a família dele pede ajuda para encontrá-lo, em Goiânia. O rapaz desapareceu após sair de casa sozinho de Uber para encontrar com uma mulher e, até a tarde desta sexta-feira (19), continua sem ser localizado.\nA família registrou Boletim de Ocorrência (B.O). Ao POPULAR, a mãe do rapaz disse que ele havia deixado o Tocantins há um mês e veio para trabalhar em Goiânia. Adrian foi visto pela última vez no dia 12 de setembro, por volta das 20h, no bairro Vale dos Sonhos 2, na região norte da capital.\nA Polícia Civil investiga o caso. Quem tiver informações de Adrian Emanuel Moreira das Neves pode entrar em contato com o 197 da Polícia Civil.