Veículos ficaram completamente destruídos após colisão frontal na BR-020 (Divulgação / Corpo de Bombeiros de Posse)
Um jovem e uma adolescente morreram após uma colisão entre dois veículos na BR-020, em Guarani de Goiás, trecho entre Posse, no nordeste de Goiás, e Rosário, na Bahia, neste domingo (11). Segundo o Corpo de Bombeiros, a adolescente, de 12 anos, era passageira de um Chevrolet Onix, enquanto o jovem conduzia um Fiat Palio. Ambos morreram no local.
Segundo os bombeiros, os dois veículos colidiram após o motorista do Onix invadir a faixa onde estava o Palio. O motorista do Onix foi retirado do veículo consciente, porém confuso, com fraturas nos braços e pernas. Ele foi socorrido e encaminhado para atendimento médico. Os nomes das vítimas também não foram divulgados.