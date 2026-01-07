Um jovem foi baleado na cabeça na noite desta terça-feira (6), em Bela Vista de Goiás, na região metropolitana de Goiânia. Ele dirigia um carro quando foi atingido e, em seguida, perdeu o controle do veículo, abriu a porta e caiu na Rua Normando Teixeira, no Centro da cidade. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), onde permanece internada, entubada e em estado gravíssimo.\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu entrar em contato com a defesa para posicionamento.\nSegundo a Polícia Militar, equipes da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) iniciaram diligências após a ocorrência e localizaram, em Goiânia, um Chevrolet Onix branco suspeito de envolvimento no crime.\nAssista a matéria da TV Anhanguera: Homem é baleado na cabeça em Bela Vista de Goiás