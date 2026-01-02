Uma moradora de Goiânia foi arrastada por um carro de aplicativo na última terça-feira (31). A jovem de 23 anos, que preferiu não se identificar, relatou que o motivo da agressão se deu por um desentendimento na hora de pagar pela corrida.\nAs imagens de uma câmera de segurança mostram o momento do ocorrido. É possível ver um carro branco com a porta do passageiro aberta, que aumenta a velocidade enquanto a jovem cai do veículo e é arrastada.\n-Mulher arrastada por carro (1.3356366)\nDe acordo com a Polícia Civil de Goiás (PC-GO), a vítima acionou um carro de aplicativo para a entrega de uma encomenda, com o valor de R$ 6,25. Ao chegar no local, o motorista não parou no local solicitado e ainda reagiu de forma agressiva na hora do pagamento.\nA mulher, que é auxiliar de escritório, contou à TV Anhanguera que tinha o valor de R$ 7 já trocados, mas esqueceu em casa, e se lembrou de que tinha uma nota de R$ 100 na capinha do celular. O motorista afirmou que não teria troco físico e nem PIX, e pediu que ela entrasse no carro para que fossem até algum estabelecimento trocar a nota.