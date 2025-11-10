Uma jovem de 25 anos foi arrastada pela janela de um carro em movimento em Anápolis, no centro goiano. Segundo a polícia, o condutor do veículo seria o ex-namorado da mulher, que não aceitava o fim do relacionamento. O caso aconteceu nesse domingo (9) na Avenida Brasil Norte e foi registrado por uma câmera de monitoramento (assista acima).\nO vídeo começa com a jovem pendurada na janela do carro - um celta na cor vinho - e sendo arrastada na via. Em certo momento, o motorista para e a vítima consegue se levantar. Ela até tenta se soltar, mas o condutor acelera e segue arrastando a jovem.\nApós as cenas gravadas, o suspeito saiu do carro e fugiu a pé. A jovem teve algumas lesões pelo corpo e chamou a Polícia Militar (PM).\nMulher coloca fogo em marido durante briga e ele grava agressão; vídeo\nGrávida e companheiro são mortos a tiros em casa