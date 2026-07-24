Funcionário foi atingido enquanto trabalhava (Divulgação / Polícia Civil)\nUm jovem identificado como Lucas de Jesus Nogueira, de 25 anos, foi baleado na cabeça nesta sexta-feira (24) enquanto trabalhava em um supermercado de Jataí, no sudoeste de Goiás. De acordo com a Polícia Civil (PC), câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que um motociclista entrou no local e efetuou três disparos de arma de fogo. Nenhum suspeito foi preso até o momento.\nO caso aconteceu durante a manhã, em um comércio localizado na Rua Miranda de Carvalho, esquina com a Rua Napoleão Laureano, no Setor Antena.\nAo POPULAR, o delegado responsável pelo caso, Marlon Souza, afirmou que o atirador usava capacete e efetuou três disparos, mas apenas um atingiu a vítima.\nEle já chegou e fez três disparos. Só um pegou nele [vítima], na região da cabeça. A gente acredita que ou a munição falhou e houve o estampido do barulho. Mas talvez o projétil não saiu. Mas porque não foi coletado o projétil no local, nesse perímetro do disparo", explicou.