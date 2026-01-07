O jovem Wendel Victor da Silva Pereira, de 21 anos, foi baleado por policiais militares após sair do cinema de um shopping em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF). Um amigo que estava com o rapaz disse à TV Anhanguera que os disparos vieram de policiais militares descaracterizados. A vítima levou dois tiros, foi socorrida e está internada em estado grave.\nO caso aconteceu na última segunda-feira (07). Em nota, a Polícia Militar de Goiás (PMGO) disse que os policiais viram pessoas em atitude suspeita. Os agentes se identificaram e deram ordem de parada e desembarque do carro, mas não foram acatados.\nSegundo a corporação, o motorista avançou com o veículo em direção aos policiais, o que os levou a atirarem. "Constatou-se que um dos ocupantes foi atingido, sendo providenciado socorro imediato. Constatou-se ainda que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação", diz parte do comunicado (leia na íntegra ao final da reportagem).