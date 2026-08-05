Gilmarcos de Oliveira Coutinho, de 24 anos, foi condenado pela Justiça a 19 anos de reclusão pelo assassinato de Samira Alves Lima, de 36 anos, ocorrido em 2024, no município de Luziânia, na região do Entorno do Distrito Federal. Pelo crime, caracterizado como homicídio doloso qualificado, por motivo torpe, o jovem foi condenado a 16 anos de reclusão, enquanto pelo roubo do carro da vítima – um Hyundai HB20 – após o crime, ele recebeu mais três anos de reclusão. A condenação aconteceu por meio de júri popular na 1° Vara Criminal da Comarca de Luziânia, nesta segunda-feira (3).\nO julgamento se deu quase dois anos depois do crime, que foi confessado por Gilmarcos primeiramente em um interrogatório realizado pela polícia e, recentemente, no tribunal, em frente ao júri. Ele deverá cumprir a pena em regime inicial fechado, mas ainda cabe recurso. Apesar disso, a prisão preventiva foi mantida e o réu não poderá recorrer em liberdade. Além da reclusão, Gilmarcos também foi condenado a pagar uma indenização por danos morais aos três filhos da vítima – de 12, 15 e 16 anos, respectivamente, na época em que o crime aconteceu –, no valor total de R$ 75 mil. O valor da indenização deverá ser dividido em partes iguais para os três filhos de Samara.