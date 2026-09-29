Corpo foi encontrado por um coveiro no Cemitério Municipal Parque (Divulgação / Polícia Militar)\nUm jovem de 27 anos, identificado como Jefferson Gomes Venâncio, foi encontrado morto no Cemitério Municipal Parque após ser esfaqueado várias vezes no pescoço, em Goiânia. O suspeito foi preso na segunda-feira (28) pela Polícia Militar e confessou o homicídio alegando ter agido em legítima defesa.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito para que ele pudesse se posicionar. A audiência de custódia está marcada para esta terça-feira (29).\nO crime ocorreu na noite de sexta-feira (25) e o corpo foi encontrado por um coveiro que chegou para trabalhar na manhã de sábado (26), no Setor Gentil Meireles. A Polícia Científica informou que a vítima morreu em decorrência de esgorjamento. Os militares disseram que a vítima apresentava ferimentos no pescoço compatíveis com degolação.