-Vídeo agressão (1.3299677)\nApós confusão ocorrida durante a Festa de Peão da cidade de Mozarlândia, município localizado na região norte do estado, um jovem foi espancado por um grupo de pessoas e ficou desacordado, segundo o 55° Batalhão da Polícia Militar de Goiás (BPM), que conteve o tumulto. Três dos homens que participaram da confusão estão presos. Dois deles em São Paulo e um deles em Mozarlândia, de acordo com a Polícia Civil (PC).\nConfira relato da vítima após o acidente, na TV Anhanguera\nPor não terem os nomes divulgados pela polícia, O POPULAR não localizou a defesa dos suspeitos.\nAo POPULAR, o delegado William Caio informou que a confusão começou quando quatro rapazes que estavam na festa esbarraram em uma mulher grávida. “De acordo com eles, eles pediram desculpa, o esposo da moça até ficou tranquilo só que os caras que estavam com o esposo da moça não aceitaram e começaram uma briga”, explica o delegado.