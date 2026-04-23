Mariele Vitória Pires Lemes tinha 20 anos e trabalhava em um shopping de Goiânia. (Reprodução/Redes sociais de Mariele)\nUma jovem foi morta a facadas durante um encontro em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, na quarta-feira (22). Mariele Vitória Pires Lemes, de 20 anos, sofreu dez perfurações na região do pescoço. O suspeito de praticar o crime, um homem de 21 anos, foi preso em flagrante, segundo a Polícia Civil.\nO nome do suspeito não foi divulgado e O POPULAR não conseguiu localizar a sua defesa até a última atualização desta reportagem.\nMulher é morta a facadas pelo companheiro em Goiânia, diz polícia\nEx-servidora pública de Divinópolis morre dias após parto\nDelegado que prendeu advogada em flagrante é afastado e transferido para Águas Lindas de Goiás\nDe acordo com o delegado Eduardo Rodovalho, do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Aparecida de Goiânia, o crime aconteceu na casa do suspeito, localizada no Bairro Independência. Vítima e autor teriam marcado o encontro por meio de um site de relacionamentos e no local tiveram um desentendimento.