Uma jovem de 19 anos foi morta a facadas durante uma festa realizada na cidade de Vila Boa, no Entorno do Distrito Federal, na madrugada deste domingo (26), segundo a Polícia Militar de Goiás (PM). O caso aconteceu durante um evento e, de acordo com Juliana Stefani, amiga da vítima, o crime teria sido cometido pelo ex-namorado de Maria Emília Silva Rodrigues. Além da jovem, um homem ficou ferido.\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa até a última atualização desta matéria. A outra vítima ferida também não teve a identidade revelada, o que impediu a atualização do estado de saúde.\nA reportagem procurou a família para saber sobre o velório e o sepultamento de Maria Emília, mas ainda não teve retorno.\nDe acordo com informações da Polícia Militar, equipes foram acionadas após relatos de que um homem estaria atacando pessoas com uma faca em meio à multidão durante a MicarêBoa, festa comemorativa dos 34 anos do município. Quando os policiais chegaram ao local, o suspeito já havia sido contido por populares e, em seguida, foi imobilizado pelos militares.